Avanza con éxito el Intercolegial “ASA”

Competencias de fútbol de campo, básquetbol, vóleibol, futsal y hándbol femenino son las disciplinas en las que se demuestran todo el potencial. Además, del tradicional ASA Dance que combina lo artístico con lo deportivo.

De esta edición forman parte nada más y nada menos que 24 colegios y ya quedaron definidos los cruces de cuartos de final en futsal: ASA vs. Lumen, Cristo Rey vs. Del Sol, San Andrés vs. San José y L’Immaculée Concepción vs. Monseñor Lasagna.

El hándbol también ya conoce las llaves de octavos de final: Colegio Experimental Paraguay – Brasil vs. Centro Educativo Sagrado Corazón de Jesús, L’Immaculée vs. Monseñor Lasagna, Técnico Javier vs. Colegio SEK, San José vs. Inmaculado Corazón de María, Del Sol vs. Las Almenas, Goethe vs. San Ignacio Loyola, St. Anne’s School vs. Cristo Rey y Lumen vs. Santa Clara.

Las finales se disputarán entre el 4, 5 y 6 de marzo, donde este gran evento conocerá a sus flamantes campeones. Como siempre, se espera un gran marco de público que es lo que caracteriza a este torneo.