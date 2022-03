Se completa la 1ª fecha de la Copa de Oro

Como preliminar se disputarán los juegos de la categoría 17 años.

Por la Serie C se cumplirán los tres enfrentamientos previstos: Simón Bolívar vs. Artemios FC, en cancha del Sportivo José Meza de Ñemby, Universitario vs. La CUR, en el polideportivo del Oratorio San Luis, y Fomento de Barrio Obrero vs. Atlético Occidental, en el Deportivo Colón.

Por la Serie B completarán Atenas vs. Independiente de Barrio Obrero, en cancha del colegio La Inmaculada.

Resultados

Hasta acá, por la Serie B, el campeón vigente José Meza le ganó 3-2 al Capiatá FC. El encuentro correspondió a la noche inaugural del certamen, desarrollado en cancha del team ñeembyense, ocasión que también se celebraron los actos protocolares del torneo que se realiza en homenaje al extinto Darío Herrera, cuyos familiares estuvieron presentes.

Por la Serie A, 29 de Setiembre goleó 11 a 2 a Zavala Cue, Cerro Corá se impuso 4 a 3 al 12 de Junio y Varadero FC venció 2-1 a La Merced.

El enfrentamiento del miércoles, entre Nuestra Señora de la Asunción y San Alfonso, en cancha de Simón Bolívar, fue suspendido casi al finalizar el primer tiempo debido a las malas condiciones climáticas.

Mientras, también se disputó el partido C17, donde San Alfonso le ganó 3-1 a los trinidenses.