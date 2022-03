El torneo de las Formativas de hándbol femenino fue un éxito

Los padres y el público fanático del deporte asistieron a los partidos y de esa manera se tuvo un buen marco.

Un total de siete equipos firmaron asistencia en la competencia. Club Nueva Estrella, Mistral Handball, Capiatá Handball, El Triunfo, Afemec, Arsenio Erico y Olimpia.

En la Sub 16 el campeón fue Olimpia, que una vez más demostró su buen andar en esta disciplina deportiva. El Club Triunfo hizo honor a su nombre y se quedó con el primer lugar en la Sub 14, mientras que Arsenio Erico fue campeón en la Sub 12.

Pero en la Sub 10, todos los equipos fueron declarados “campeones honoríficos”. Cabe destacar que todo lo recaudado será utilizado en beneficio de las selecciones paraguayas Sub 20 y Sub 18 de hándbol de playa que viajarán a Buenos Aires, Argentina.