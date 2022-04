Se palpita por la Liga Premium de Futsal FIFA

Se disputarán dos torneos en la temporada, al igual que el año pasado. Serán el “Apertura”, que arrancará el viernes 22 de los corrientes y el “Clausura” que se iniciará el 29 de julio próximo.

Los campeones de la temporada pasada, Cerro Porteño y Sport Colonial son las cabeza de cada serie de los grupos del torneo. El sorteo se desarrolló en la APF, acto encabezado por José Luis Alder, titular de la Divisional y el directivo Hernán Olmedo, con la presencia de presidentes y delegados de las instituciones participantes de esta edición.

El campeonato será en homenaje a Alberto “Cheto” Acosta, dirigente del futsal recientemente fallecido.

Como se han conformado 2 series de 7 clubes cada una, los equipos que tengan la fecha libre en sus respectivos grupos, disputarán entre sí el partido interserial.

Campeonato Absoluto. En caso que los certámenes consagren a dos clubes diferentes, se prevé la disputa de dos finalísimas para dirimir al Campeón Absoluto.

Las fechas establecidas para los partidos de ida y vuelta son el miércoles 7 y el sábado 10 de setiembre próximos.

El campeón Absoluto será el representante de nuestro país en la Edición 2023 de la Conmebol Copa Libertadores.

<b>Juegos inaugurales</b>

Todos los sábados se transmitirá un partido en directo por un canal de cable.

El sábado 23 de abril se llevará a las pantallas el partido de la fecha inaugural entre Cerro Porteño y Deportivo Santaní, marcado para las 12:30, en la cancha del Polideportivo CEO del Comité Olímpico Paraguayo.

Los demás partidos de la primera fecha son: Afemec vs. Recoleta, Villa Hayes vs. Star’s Club por la Serie A; Sport Colonial vs. Furia Villeta, Exa Ysaty vs. Santa María, Humaitá vs. Olimpia por la serie B. El interserial de la fecha será protagonizado por Coronel Escurra y Presidente Hayes.

Cerro Porteño es el campeón Absoluto 2021, imponiéndose en la finalísima a Sport Colonial. Estos ganaron el Apertura y los azulgranas el Clausura.