Federación de Tenis de Mesa deja sin pasaje a los atletas

Fuentes fidedignas confirmaron ayer a ABC Color que “se hizo un llamado a un selectivo, donde la Federación se hacía cargo de los gastos de estadía, avión y todo eso. En ese selectivo clasificaron 12 chicos, 8 por sub 19 (4 varones y 4 mujeres) y 4 por sub 15 (varones), porque no se presentaron mujeres”.

En el comunicado difundido por la FPTM el pasado 8 de marzo, textualmente dice que en cuánto a la estadía, “se compromete a cubrir el 100% de los gastos de estadía de los 4 (CAUTRO) atletas de cada categoría y género, además de la estadía de 2 (DOS) entrenadores nacionales”.

Por el pasaje, el documento señala que “la FPTM se compromete a cubrir el 100% de los gastos de transporte aéreo de los 4 (CUATRO) atletas de cada categoría y género, además del pasaje de 2

Según la denuncia, “el cierre de inscripción culminó el viernes santo pasado al mediodía y el jueves santo a las 7 de la tarde el presidente de la FPTM (Diosnel Ayala) convocó a una reunión por zoom y justificó que Hacienda no liberó los fondos sin dar más explicaciones. Liberaron 4 cupos (varones sub 19) y uno para damas. Eliminaron cupos para sub 15, entonces si ellos desean viajar, deben cubrir todo”, lamentó.

Siguiendo con el tema, explicó que ahora la Federación solamente cubrirá el vuelo de los cinco jugadores. La estadía, el hotel y todo deben pagar los padres y lamentó que esto se haya comunicado a último momento como diciendo “toma o dejalo”.

Ahora se deben hacer polladas y rifas para cubrir los gastos. “¿Que pasó de esos 10.000 a 12.000 dólares? No sabemos y no nos dan explicaciones. Ellos van a ir a representar a Paraguay, no a sus clubes”, prosiguió el denunciante.

Postura de la FPTM

Diosnel Ayala, presidente de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, dio su versión de los hechos.

“Esa era la intención, presentar el proyecto que cubra los gastos. Lo imprevisto fue la baja recaudación de impuestos y por ende la falta de disponibilidad de fondos de la SND. Agotamos las instancias buscando alguna forma de resolver total o parcialmente esta situación, por eso la fecha de la reunión”, especificó en torneo al porqué informaron tan tarde a los padres sobre esta situación.

“La SND nos informó que por motivos presupuestarios, no podremos contar con el 100 por ciento de los fondos necesarios para participar de estos eventos. La SND ha sufrido recortes presupuestarios que les obligan a direccionar los fondos disponibles solamente a las actividades relacionadas con Odesur 2022. La SND nos apoyará con fondos para cubrir 5 pasajes aéreos para jugadores Sub 19, ya que esta categoría está relacionada con Odesur 2022″.

“En reunión con los padres de los seleccionados, estos se han comprometido a cubrir los costos necesarios para asegurar la participación. De esta forma se logrará la participación en las categorías Sub 19 Masculino, Sub 19 Femenino y Sub 15 Masculino”, finalizó diciendo el titular.