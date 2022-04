Fútbol de Salón: Cerro Corá empata, pero sigue puntero

El cuadro local empató 5 a 5 contra los “Santos”, con 4 goles de Armando Fleitas e Hipólito Segovia. Para San Antonio anotaron Lucas Santander hizo hat-trick, Rubén Insfrán y Abraham Benítez. Los lambareños encabezan en solitario la tabla de puntuaciones.

En otro juego, 29 de Septiembre perdió sorpresivamente 7-5 contra 12 de Junio. Para el ganador convirtieron Abel Arámbulo, Yamil Coluchi (doblete), José Penayo, Alejandro Núñez (dos goles) y Andrés Báez.

En otro cotejo, Zavala Cué cayó de local contra La Merced por goleada, 6-1 con los tantos de Jonathan Sagaz, Darío Jara, Emanuel Enciso y tres tantos de Gustavo Benítez.

Anoche prosiguió la fecha con más partidos por la Serie B: Nuestra Señora de la Asunción vs. Sportivo José Meza, Capiatá FC vs. Independiente de Barrio Obrero y San Alfonso vs. Paso Medín.

Esta noche

Hoy jugarán Artemio FC vs. LaCUR en cancha de Coronel Escurra, desde las 21:00. Finalmente, mañana jugarán Fomento de Barrio Obrero vs. Simón Bolívar y Atlético Occidental vs. Sport Azucena, en el polideportivo municipal de Benjamín Aceval.