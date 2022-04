Tenis de mesa: viaje a Perú con ayuda externa

Una marca deportiva que prefiere mantenerse en el anonimato se hará cargo del 100% de los costos de viaje, estadía, inscripción y todo lo que conlleva participar en el torneo internacional.

Además, hay que mencionar que el nadador Renato Prono sigue juntando una importante suma de dinero que ya pasaba los 6.000.000 de guaraníes y que ayudará en gran manera.

Cabe recordar que en pleno Jueves Santo la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa comunicó a los padres que no iba a poder hacerse cargo de la totalidad de los gastos, apenas un día antes del cierre de las inscripciones. Fue así que lastimosamente tres atletas desistieron, por lo que en total irán a competir nueve mesatenistas en el torneo.

Anteriormente, la FPTM prometió que se haría cargo e incluso sacó un documento en su página web, fallando así a su palabra y culpando a la SND del imprevisto.

Competencia en el norte

La Asociación de Tenis de Mesa del Paraguay invita al “Amambay Open” del 7 y 8 de mayo en el Polideportivo de la Gobernación de Amambay en PJC. Habrán Sub 13, Sub 15, Sub 18, Sub 23, Maxi 30 libre, Maxi 50 Intermedia, Iniciales Intermedia y todo competidor.