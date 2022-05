Se inicia la cuarta fecha del Apertura Premium

Por la Serie A jugarán: Villa Hayes vs. Cerro Porteño, en el polideportivo municipal de los chaqueños; Star’s Club vs. Coronel Escurra, en cancha de los galácticos y Deportivo Recoleta vs. Deportivo Santaní, en territorio “funebrero”. Tiene descanso Afemec.

Por la Serie B se disputarán dos juegos: Olimpia vs. Presidente Hayes, en el polideportivo del Colegio Immaculée, y Santa María vs. Furia Villeta, en el polideportivo de los santos. Todos los partidos están marcados para las 20:30.

El enfrentamiento restante de esta serie entre Deportivo Humaitá y Sport Colonial será el jueves 12 de los corrientes. Está libre Exa Ysaty.

Posiciones

Cumplidas las tres primeras fechas, la tabla de posiciones está así:

Grupo A: Cerro Porteño 7 puntos, Star’s Club 5, Villa Hayes 4, Deportivo Recoleta y Afemec 3, Coronel Escurra 1, Deportivo Santaní 1.

Grupo B: Olimpia 9 puntos, Sport Colonial 6, Presidente Hayes 4, Exa Ysaty y Santa María 3, Furia Villeta y Deportivo Humaitá 0.