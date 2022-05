Completan 9ª fecha de la Copa de Oro del salonismo

El puntero del grupo, Cerro Corá de Lambaré recibió a La Merced, igualando 4 a 4. El 12 de Junio desaprovechó la ocasión de pasar al frente la tabla en la serie y solo pudo empatar 5-5 con Zavala Cué.

La única victoria del grupo la obtuvo Varadero FC, que se impuso 7 a 5 a San Antonio.

Posiciones. A pesar de la igualdad, Cerro Corá sigue su marcha como puntero de la serie, con 11 unidades, seguido por 12 de Junio, Varadero y 29 de Septiembre (1 juego menos) con 10 puntos, La Merced 6, San Antonio 5 y Zavala Cué 2.

Mañana arranca la décima jornada

La tercera fecha de revanchas se inicará mañana con los partidos por la Serie B: Sportivo José Meza vs. Paso Medín, en el polideportivo ñeembyense.

Independiente de Barrio Obrero jugará contra NSA/Casa España en la Seccional 19. Por su parte, Deportivo Atenas hará de local en su reducto, en el colegio Inmaculada, para recibir a su vecino San Alfonso.

Por la Serie C, los juegos están pactados para el miércoles: La CUR vs. Fomento de Barrio Obrero, Simón Bolívar vs. Sport Azucena y Universitario vs. Atlético Occidental.

El viernes juegan los de la “A”: Atlético La Merced vs. 12 de Junio, 29 de Septiembre vs. San Antonio y Varadero FC vs. Cerro Corá.