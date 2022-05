El “Metro” de balonmano, desde el 28

El certamen se disputará en las categorías Primera, Junior, Sub 16, Sub 14, Sub 12 y Sub 10. La finalización se prevé a fines de noviembre próximo.

Lea más: Olimpia se prepara para Sur- Centro de balonmano de Buenos Aires

Entre las resoluciones del ente handbolero también se estableció que del torneo Super Liga Femenino descienda un club de forma directa a la División de Honor para la temporada 2023. También se estableció que del Torneo División de Honor 2022 asciendan tres equipos en forma directa a la Super Liga Femenina. A partir de ahora el Consejo de Delegados hará el fixture de los torneos.

Finalmente señala el documento que para el 2023 solo los clubes legalmente registrados entre las entidades deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) serán reconocidas para inscribirse en el Metropolitano, Super Liga y División de Honor.