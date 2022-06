Rafael Nadal conquista su 14ª Copa de los Mosqueteros

Y aumenta su récord de títulos de Grand Slam a 22, dos más que sus grandes rivales Novak Djokovic y Roger Federer. Nadal se llevó el título tras imponerse en la final al noruego Casper Ruud por 6/3, 6/3 y 6/0 en 2 horas y 18 minutos de partido y sumar su 112ª victoria en 115 partidos disputados en la arcilla parisina.

Una cifra difícil de creer, pero a la altura del mayor jugador que haya visto jamás la Philippe Chatrier. Valga como dato que de los 10 jugadores que más semanas han estado en el N° 1 de la ATP, todos leyendas de este deporte (Federer, Djokovic, Lendl, McEnroe, Connors, Borg, Agassi, Sampras y Hewitt), suman entre todos ¡13 títulos¡

Pese a no llegar como máximo favorito al título este año, una fractura de costillas en marzo y sus problemas crónicos en el pie izquierdo le habían impedido prepararse adecuadamente, Nadal no dio opción alguna a un Ruud que jugaba su primera final de Grand Slam, nada fácil además hacerlo en el ‘jardín’ del español.

Una vez acabado el partido y pese a la euforia por el título, el español dejó claro por el calvario que ha pasado en los últimos meses y aunque en su discurso en la pista dijo que luchará por “seguir el mayor tiempo posible”, pero en la conferencia de prensa fue muy claro: “En las circunstancias actuales no puedo y no quiero seguir jugando”. Nadal explicó que ha jugado con el pie infiltrado. “Era la única forma de poder competir aquí, un riesgo que quería tomar para jugar aquí, pero no un riesgo que quiera tomar en el futuro”.

“Un día podré decir a mis nietos que jugué contra Rafa una final en la Chatrier”, comentó Ruud.