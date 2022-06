Fútbol de salón: Mañana vuelve la acción de Oro

En varios de los juegos de esta divisional, la crema del salonismo paraguayo, se están sucediendo lamentables hechos que exigen sanciones de mayo rigor por parte del ente matriz. El documento señalado se refiere a los juegos entre 29 de Septiembre-Varadero, para instrucción de sumario, así como el partido entre Sportivo José Meza y el Club Atenas.

También señala “remitir al Tribunal de Justicia deportiva los antedentes del partido que debió disputar Club La Cur con su similar el Club Azucena, para la instrucción de sumario”.

Finalmente, los antecedentes relacionados con “el comportamiento del dirigente del Club La Cur, así como de otros por presuntos agravios a través de sus comentarios en redes sociales y grupo de WhatsApp de dirigentes de dicha divisional, contra dirigentes de la FPFS, para la instrucción de un sumario”.

Sexta fecha. La sexta fecha de revanchas será así:

Mañana: José Meza vs. NSA/CE, en el polideportivo en Ñemby; Paso Medín vs. San Alfonso en la Seccional de Villa Elisa e Independiente vs. Capiatá FC en la Seccional 19.

El miércoles: Bolívar vs. Fomento de B.O. en José Meza; Azucena vs. Atlético Occidental en Coronel Oviedo y La CUR vs. Artemio FC la Seccional 21.

El viernes: 29 de Septiembre vs. 12 de Junio en “29″, Atlético La Merced vs. Zavala Cué en el “poli” de José Meza y San Antonio vs. Cerro Corá en el Colegio Dora Giménez de Ñemby.