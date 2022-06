Se va cerrando fase grupal del torneo de la Divisional Oro de salonismo

Bolívar recibirá hoy a uno de sus escoltas, Fomento de Barrio Obrero, que a propósito, días pasados celebró su 73° aniversario (5 de junio de 1949) con el nombre de Asociación Cultural y Fomento de Barrio Obrero.

Sport Azucena jugará en Coronel Oviedo contra el Atlético Occidental. En el otro cotejo, La CUR jugará contra Artemio FC.

El viernes se completará la decimotercera fecha, con los siguientes compromisos: 29 de Septiembre vs. 12 de Junio, Atlético La Merced vs. Zavala Cué y San Antonio vs. Cerro Corá.

Anoche, Sportivo José Meza podía conseguir la clasificación, con el partido contra Nuestra Señora de la Asunción. También jugaban Independiente de Barrio Obrero vs. Capiatá FC y Paso Medín vs. San Alfonso, por el grupo B.

En esta serie, la clasificación está así: José Meza 16, Atenas y Capiatá 14, Independiente 13, NSA/CE y Paso Medín 6, San Alfonso 3.