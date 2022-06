Tenis: Hurkacz pelotea a Medvedev en Halle

No termina de encontrar el camino del éxito en este 2022 el tenista moscovita, que regresó a la cima del circuito al inicio de semana. Perdió la final del Abierto de Australia a principio de temporada y justo siete días atrás la de Bolduque ante el desconocido neerlandés Tim Van Rijthoven. Ahora, en Halle, fue Hurkacz, duodécimo tenista del circuito, el que le privó de sumar el 14° título en su carrera, el primero del curso.

Lea más: Hubert Hurkacz finalista en Halle renuncia a jugar en Mallorca

No entró bien al partido Medevedev, que había ganado dos de los cuatro encuentros previos al polaco. Sin embargo, el único jugado en hierba entre ambos, en Wimbledon, y también el más reciente, en el Masters 1.000 de Miami, acabaron del lado de su rival. Hurkacz, que será ‘top ten’ desde hoy, se situó con 4-0 en el arranque del duelo, que Medvedev no fue capaz de encauzar. En el segundo, perdió el saque de entrada el ruso. No lo desperdició el jugador de Wroclaw y cerró el triunfo. El polaco es una garantía en finales. Antes de Halle, no perdió ninguna. En 2019 ganó la de Winstons Salem y el pasado año las tres que disputó, Delray Beach, Masters 1.000 de Miami y Metz, siempre en pista dura.

Berretini en Queen’s

El italiano Matteo Berrettini extendió ayer su dominio en Queen’s y repitió título en el club londinense al imponerse al serbio Filip Krajinovic por 7-5 y 6-4.

El transalpino, que acumula un bagaje de 31 triunfos y solo 3 derrotas en hierba desde 2019, revalidó el título conseguido en 2021 y mantiene los 500 puntos del año pasado, en otra exhibición en hierba que le confirma como uno de los grandes candidatos a Wimbledon, pese a las 12 semanas de parón que sufrió por la operación en la muñeca. Berrettini no ha pagado la ausencia en toda la gira de tierra batida y se ha lucido en su superificie favorita, donde suma 9 triunfos consecutivos este año. El italiano ha conquistado el 250 de Stuttgart y le ha dado continuidad con la victoria en Queen’s, donde se ha convertido en el cuarto tenista en el Siglo XXI en repetir título, junto a Andy Murray, Andy Roddick y Lleyton Hewitt.