“Cholo”, franjeado para el Clausura de la Liga Premium de futsal FIFA

“Cholo” llega de futsal ibérico donde estuvo muchos años y ahora vestirá la casaca franjeada en el Clausura, intentando conquistar una Copa de la Premium, que hasta ahora es potestad casi plena de los azulgranas. Cerro Porteño consiguió su sexta presea en el Apertura, en siete torneos realizados.

Antes consiguió cinco títulos, cuando al Liga Premium se disputaba como campeonato único. En 2021, en este nuevo formato, Sport Colonial consiguió el título en el Apertura, mientras que Cerro lo hizo en el Clausura y luego ganó el Absoluto a los colonialistas.

En puertas el torneo de Primera

El 30 de este mes arrancará el Campeonato de la Categoría Primera de Futsal FIFA “Homenaje a Alberto ‘Cheto’ Acosta”, y con la participación de 12 clubes.

La primera fecha será así: Gral. Martín Ledesma vs. Oriental, General Genes vs. Jóvenes Unidos de San Vicente, Villa Virginia vs. Comandante Gamarra, Atlantida vs. Deportivo Sajonia, Campo Alto vs. Tte. Rojas Silva y Gaspar Rodríguez vs. Universidad Americana.