Copa Davis: Paraguay, campeón del Grupo III

El primer punto paraguayo lo consiguió Hernando José Escurra Isnardi (13/12/1997) tras derrotar a Rafael Salam por 6-2 y 6-3.

Con respecto al segundo punto nacional fue gracias a de Adolfo Daniel Vallejo Álvarez (28/04/2004), quien venció a Brandon Pérez por 6-3 y 6-0 para darle el título a nuestro país.

Con el logro que metieron el viernes al derrotar en match por el primer lugar de la serie a Jamaica por 2 a 1 en el Costa Rica Country Club de Escazú la delegación nacional ya había conseguido el ascenso al Grupo Mundial II.

Recordemos que el Team Paraguay llegó a esa instancia con Vallejo, quien logró un punto con su single y Martín Antonio Vergara del Puerto (21/04/2004) ganaron a la dupla John Chin y Rowland Phillips por 6-3, 7-6 (5). Vergara, quien a último momento reemplazó al lesionado Juan Ángel Borba Aguayo (12/04/1996), cayó de inicio 7-6 (6), 0-6, 2-6 ante Rowland Phillips de Jamaica.

El segundo punto entre los números uno, lo consiguió Vallejo frente a Blaise Bicknell por el score en tres mangas de 7-6 (6), 6-7 (7) y 6-3. Cabe destacar que los paraguayos en el primer día de competencia superaron 2 a 1 a Bahamas y en el segundo encuentro vencieron 3 a 0 a Costa Rica.

<b>Tsitsipas se corona en la hierba de Mallorca</b>

El tenista griego Stéfanos Tsitsipas, (6º) conquistó ayer en Mallorca (España) el primer título de su carrera sobre hierba al derrotar al español Roberto Bautista (20º) por 6-4; 3-6 y 7-6 (2) en 2 horas y 29 minutos.

Tsitsipas se coronó rey del césped del torneo mallorquín de categoría ATP 250 ante a Bautista, al que había vencido en otras tres ocasiones: en el Abierto de Australia, en una exhibición en 2019 y en la ATP Cup de 2021 en la serie entre España y Grecia.

En tanto mañana arranca Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, donde tendrá en su cuadro principal a Novak Djokovic, quien comentó que se jugará del todo en este torneo, debido a que no podrá disputar el US Open debido a su política de no vacunas. EFE