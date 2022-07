Campeonato Nacional de Squash con excelente jornada deportiva

Resultados del certamen que organizó la Asociación Paraguaya de Squash (APS) bajo la dirección de José Canillas y la presidencia de Aníbal Rojas. En las principales categoría se establecieron en Primera. Campeón: Francesco Marcantonio; subcampeón: Damián Casarino. Segunda: campeona: Fiorella Gatti; subcampeona: David Decoud. Tercera: campeón: Mathías Mena; subcampeón: José Canillas.

Ya en la Cuarta: Campeón: Roberto Weiss; subcampeón: Andrés Acosta. Quinta: Campeón: Gabriel Subeldía; subcampeón: Héctor Cogliolo. En Damas principiantes: campeona: Maia Piñánez; subcampeona: Alejandra Duré, mientras que en Caballeros principiantes: Campeón: Rodrigo Aguayo y subcampeón: Ariel Benítez Gaona.

En la modalidad Dobles A, campeones: Esteban Casarino y Bruno Alvarenga; subcampeones: Fiorella Gatti y Damián Casarino. Dobles B campeones: José Solís y Mathias Mena; subcampeones: Gerardo Gatti y David Decoud y en Dobles C: campeones: Jorge Enrique y Augusto Gallegos; subcampeones: José Canillas y Héctor Cogliolo.

En la modalidad juvenil Sub 19 Avanzado campeón: Damián Casarino y subcampeón: Mathías Mena. Sub 17 Femenino, campeona: Maia Piñánez y subcampeona: Giuliana Cino. Sub 15 Avanzado, campeón: Andrés Acosta y subcampeón: Gabriel Subeldía. Sub 15 Caballeros, campeón: Enzo Peña y subcampeón: Oliver Piñánez.

En Seniors +45, Campeón: Danny Yubi y subcampeón: Jorge Enrique, además, en Ejecutivos C, Campeón: Danny Yubi y subcampeón: Freddy Piñánez.

Y finalizando fueron premiados las Especiales: FairPlay: Matías Piñánez y Revelación del torneo: Maia Piñánez. Para más datos, puede acudir a la SND o al celular: +595 961 639838.