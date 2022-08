Rafael Nadal, otra resta en Montreal

El serbio Novak Djokovic tampoco estará en este certamen, por no vacunarse.

El mallorquín no ha disputado ningún torneo del circuito ATP desde su abandono antes de la semifinal de Wimbledon contra Nick Kyrgios, debido a un desgarro abdominal que le impedía sacar correctamente.

“Desde los días de vacaciones y mi posterior reincorporación a los entrenamientos todo ha ido bien estas semanas. Hace cuatro días que empecé a entrenar el servicio y ayer, tras el entrenamiento, tuve una pequeña molestia que hoy seguía ahí”, explicó.

Ganador en el Open de Australia y en Roland Garros, a pesar de dolores recurrentes debidos a una necrosis del hueso escafoides del pie izquierdo, “Rafa” ofreció de nuevo un alto nivel de juego sobre la hierba de Londres.

“No me queda otra que ser prudente a estas alturas y pensar en la salud”, lamentó en Twitter el español, que tiene el récord de número de torneos Grand Slam ganados (22). Nadal todavía no ha participado en ninguna de las pruebas desde el inicio de la gira norteamericana, que propone varios torneos sobre pista dura que sirven de preparación al US Open (29 de agosto-11 septiembre), que todavía espera poder jugar.