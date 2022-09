Rafa y Novak, en la “despedida” de Federer

Los tres mejores de la historia ya estaban anunciados como principales protagonistas del evento, pero en sus cartas de despedida reiteraron su intención de estar en Londres para participar en el equipo de Europa, que dirige Bjorn Borg.

“Te veo en Londres”, dijo Nadal, que después de caer en cuartos de final del US Open y dejó en el aire cuáles serían sus siguientes compromisos, debido al próximo nacimiento de primer hijo.

Lea más: “Ha sido un honor conocerte: “Novak Djokovic a Roger Federer

Djokovic, que no disputa esta semana la Copa Davis en Valencia por “motivos personales”, se despidió de Federer ayer y cerró su mensaje con un “tengo muchas ganas de celebrar tus logros y de verte en Londres”.

Más reacciones

El número uno mundial Carlos Alcaraz, señaló en rueda de prensa tras jugar su partido de Copa Davis, que le impactó mucho conocer el anuncio de la retirada de Roger Federer, al pensar que ya no a volver a verle jugar nunca más.

“Es una pena, cuando me enteré de la noticia no me lo creía. Se veía venir pero así, de la nada como nos enteramos ayer, me impactó mucho pensar que no vamos a ver más a Roger en las pistas. Es algo que duele, pero a la vez feliz de haber vivido el tenis viéndolo jugar. Es un espectáculo”, aseguró.

El joven tenista español admitió que se va a quedar con las ganas de haberse podido enfrentar a él, después de que sí que ha podido medirse a los otros dos miembros del ‘Big Three’, Rafa Nadal y Novak Djokovic.

“Es uno de mis ídolos, me hubiera encantado jugar contra él, no va a poder ser pero deja un gran legado en el mundo del tenis. Todo el mundo lo conoce, sabe como es, es magia, es talento, es puro espectáculo verlo jugar. Todo el mundo lo quiere y lo aprecia”, concluyó.

El estadounidense Andre Agassi subrayó el estilo de juego y el espíritu que llevó a la cima del tenis a Roger Federer. Agassi, uno de los jugadores más emblemáticos que ha dado este deporte, que llegó a ser número uno del mundo en 1995 y que tiene todos los títulos del Grand Slam, aprovechó las redes sociales para destacar la herencia que deja Federer, con el que se enfrentó en once ocasiones.

“Tu juego y espíritu nos enseñaron lo bonito que se puede jugar al tenis, Roger Federer. Cada momento que compartiste nos ha dejado a todos mejor. Gracias RF”, indica el estadounidense.

Por su parte, el paraguayo Daniel Vallejo se despidió ayer del torneo M15 de Illinois al caer en cuartos de final ante el japones Yuta Kikuchi por 3/6, 6/3 y 4/6.