Balonmano: Finales sabatinas

Los choques centrales del balonmano en femenino será entre los tradicionales rivales en otros deportes, Cerro Porteño y Olimpia, mientras que en masculino los finalistas son Luque y Olimpia.

La extensa jornada se desarrollará en la Cooperativa de Luque, a partir de las 13:00, con las categorías formativas.

Por la Superliga Femenina animarán los cotejos:

En Sub 10: Triunfo vs. Olimpia; Sub 12: Cerro Porteño vs. Olimpia; Sub 14: Triunfo vs. Cerro Porteño; Sub 16: Cerro vs Triunfo; Junior: Cerro Porteño vs. Olimpia; Primera: Cerro vs. Olimpia

Por el torneo de la Primera División Masculina, desde las 20:00 jugarán Luque vs. Olimpia en Junior. Los mismos clubes serán los animadores del choque en la categoría principal, a partir de las 21:30.

Embajadoras en España

Numerosos atletas paraguayos son protagonistas del balonmano del exterior.

Dos de las varias embajadoras en España son Fernanda Insfrán y Delyne Leiva, que juegan en el CB Lanzarote Puerto del Carmen, donde arrancó la liga con victoria de la institución, en Galicia, por la temporada 2022/23.

El team aurinegro se encuentra en el Grupo A de la División de Honor Plata Femenina y se impuso al SAR Rodavigo por 43-28. Fernanda conquistó 8 goles, mientras que Delyne no se quedó atrás logrando 5 tantos.