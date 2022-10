Odesur: Derribando rivales en futsal FIFA

En la rama masculina del futsal FIFA, los albirrojos batieron 2-1 a Colombia, mientras las chicas doblegaron 1-0 a Bolivia.

Las competencias del futsal se llevan a cabo en el polideportivo “León Condou” del Colegio San José.

Como era de esperarse, Colombia, uno de los rivales directos en el camino a la medalla, se mostró complicado y el cotejo fue muy parejo.

El primero de Paraguay llegó fortuitamente, cuando Julián Pardo marcó en contra de su valla, a los 4′45″.

La paridad cafetera llegó por medio de Jorge Cuervo a los 8′17″.

Javier Salas, a los 16′14 puso cifras definitivas al juego, ya en el primer tiempo.

En horas de la mañana, las chicas albirrojas consiguieron un gran triunfo, por la mínima diferencia, sobre Bolivia.

Los partidos de hoy son: 13:30 Colombia vs. Argentina, 15:45 Venezuela vs. Panamá y 20:15 Paraguay vs. Bolivia.

* Posiciones: Paraguay 9 puntos, Argentina 7, Colombia 4, Bolivia 3, Venezuela 2, Panamá 0.

* Otro triunfo del femenino. La selección femenina de futsal FIFA consiguió otra valiosa victoria, de 1-0 sobre su par de Bolivia, y está a un empate de asegurarse una medalla.

El gol del triunfo de cuadro albirrojo fue obra de Verónica Vallejos, a los 11′ del primer tiempo.

Los juegos de la fecha son los siguientes: 9:00 Bolivia vs. Venezuela, 11:15 Paraguay vs. Uruguay y 18:00 Argentina vs. Chile.

* Posiciones: Paraguay 9 puntos, Argentina 6, Uruguay 5, Venezuela 3, Bolivia y Chile 1.