Baloncesto: De nuevo, a mover el campeonato local

El otro partido de baloncesto lo sostendrán el Club Atlético Ciudad Nueva contra el Deportivo Campoalto.

Lea más: Odesur: El deporte del segundo peldaño, el baloncesto

Ambos partidos serán a partir de las 19:30, en el polideportivo “León Condou” del San José y en “La Catedral del Básquetbol” ciudense. Tiene fecha libre Olimpia Kings.

Otros partidos: Félix Pérez Cardozo vs. Ciudad Nueva, jueves. El viernes, en Obligado, Colonias Unidas recibirá a Libertad.

La próxima semana, el lunes 24 se jugarán tres partidos: Ciudad Nueva vs. Libertad, Campoalto vs. Félix Pérez y Olimpia vs. Colonias. Después de estos juegos, quedarán cuatro más para terminar la segunda rueda.

Posiciones

Los puntuaciones de los clubes en el Clausura son las siguientes: Deportivo San José 18 puntos, Olimpia Kings y Colonias Gold 16, Libertad 13, Félix Pérez Cardozo 11, Ciudad Nueva 10 y Deportivo Campoalto 9.