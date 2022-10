San José debuta en la Liga Sudamericana de Baloncesto

El juego corresponde al Grupo D de las competencias regionales, y es la última serie que entrará en acción. La sede será el Arena Unifacisa de Campina Grande, en el Estado de Paraíba de la República del Brasil.

En el otro cotejo de la fecha se medirán los brasileños Unifacisa, anfitrión del grupo, contra São Paulo, a partir de las 21:00. Mañana, el team santo enfrentará al Unifacisa, en el choque de fondo de la jornada, a las 21:00.

Antes jugarán, São Paulo vs. Tigrillos.Finalmente, el sábado, cuando se conocerá a todos los clasificados para los cuartos de final, San José enfrentará a São Paulo de entrada, a las 18:00, mientras que Unifacisa definirá contra Tigrillos, a las 21:00. Avanzarán los dos mejores del grupo.

Ya se sortearon los partidos para cuartos, con los clasificados de los otros tres grupos y los dos que surgirán del Grupo D. Los primeros juegos son: San Martín de Corrientes vs. Oberá de Misiones ambos de Argentina, Boca Jrs. de Argentina vs. Segundo del Grupo D, Primero del Grupo D vs. Aguada de Uruguay y Bauru de Brasil vs. Titanes de Barranquilla Colombia.

Los demás juegos dependerán de los resultados que se registren, para que pasen a la etapa deciva los cuatro clubes que jugarán el cuadrangular final.