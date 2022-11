Yacarés, campeones

A los Yacarés no les fue nada fácil conseguir el triunfo ante los brasileños que mantuvieron el marcador de 19 iguales por mucho tiempo hasta que los dirigidos por Le Fort encontraron un hueco sobre el final en la defensa verdeamarela que los permitió convertir en varias ocasiones para determinar el triunfo albirrojo.

Lea más: Buen inicio Yacaré

Síntesis del encuentro

Estadio: Héroes de Curupayty. Paraguay: Gastón Salvi (1 try), Marcelo Fretes, César Pérez (cap); Tiago Riveros, Juan José Heisecke; Álvaro Allo, Matías Álvarez (2 try), Emanuel Cáceres, Marcos Romañach, Joaquín Mussi (tres anotaciones); Enzo Cáceres, Ignacio Cuevas, Hugo Meza, Francisco Doria (1 try) y Facundo Paiva. Alternaron: Jordi Chávez, Thiago Burgos, Andrés Marcico, Adrián León, Héctor Grau, Eduardo Gómez, Facundo Argaña y Bruno Cabriza. Head coach: Ricardo Le Fort.

Brasil: João Marino, Andre Brandao (cap.), Davi Montejano; Gustavo Sirino, Leonardo Cabral; Lorenzo Ferramola, Maiki Gustavo, Luiz Taleriga; Rodrigo Oliveira, João Amaral; Widson Menezes, Aramis Padilla, Augusto Fonseca, Éder Núncio; Alison Crispin. Alternaron: Lucas Fonseca, Alex Francelino, Nicolás Alkmin, Iarley Santana, Ottavio Finatto, Leonardo Ferramola, Leonardo Soares, Nassor Lukata. Head coach: L. Gevaert