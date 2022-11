Fútbol de salón: Juveniles chutan en Caaguazú

Los resultados de la jornada de fútbol de salón fueron: Capitán Bado 6-5 Concepción, Caacupé 4-3 Roque Alonso, Encarnación 6-4 San Pedro, Oviedo 5-4 Ayolas, Caaguazú 4-1 Bella Vista Sur y Paranaense 5-3 Ñemby.

Ayer se disputaba la segunda fecha con estos cotejos: Bella Vista Sur vs. Encarnación, Coronel Oviedo vs. Paranaense, Caaguazú vs. San Pedro, Ñemby vs. Ayolas, Caacupé vs. Concepción y Capitán Bado vs. Mariano Roque Alonso.

Hoy se disputará la última fecha de la fase grupal.

En el Estadio Municipal jugarán: Bella Vista Sur vs. San Pedro del Ycuamandiyú, Ñemby vs. Coronel Oviedo, Caaguazú vs. Encarnación y Paranaense vs. Ayolas.

En el Colegio Inmaculada: Capitán Bado vs. Caacupé y Mariano Roque Alonso vs. Concepción.

A la siguiente etapa avanzarán los dos mejores de cada grupo y los dos mejores terceros de los grupos, a fin de disputar la fase del “mata-mata” con ocho selecciones, desde mañana.

La fase decisiva será un cuadrangular final.