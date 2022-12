Hipismo: Los mejores del ranking reciben galardones

Los mejores del <a href="https://www.abc.com.py/tag/hipismo/" target="_blank"><b>hipismo</b></a>

Senior: campeón Ignacio Galeano y Subcampeón Martín Vera; Senior A: Gerardo Sánchez e Ignacio Galeano; Senior B: Lucía de Brix y Nathanael Panza; Senior C: William Santos y Paloma Martins; Senior D: Yamil Denis acaparó ambos galardones; Amateur C: José Casamada y Carlos Villalba; Amateur D: Anne Walde y Paul Eduards; Junior A: María Belén Giménez y Emanuel Pérez; Junior C: Marlene Alonso y Sofía Ribeiro; Junior D: Vanessa González y Chiara Alliana; Children A: Joaquina Campuzano y Alejandro Peralta; Children B: Mónica Vargas y Agustín Chamorro.

Campeones y vicecampeones Escuela: Franco Sanabria y Paula Ruiz, Gabriela Aveiro y Adelaida Bobadilla, Clara Vera y Alejandra Colina, Dana Aguilera e Ismael Corrales, Mical Báez y Clara Vera, María Barreto y María Giuggioloni, Victoria Giménez y Erika Hiebl, Fabrizio Pereira y Lucía García.