Baloncesto: Olimpia pide a la CPB el reglamento y fixture

La nota señala que se ha puesto como fecha tope de inscripción a los torneos de Primera División del baloncesto para los clubes el 23 de los corrientes y “para no mentirnos como en ocasiones anteriores donde opinan y votan Clubes y Federaciones en la elaboración de dicho Reglamento y posteriormente no participan, lo cual nos parece una falta de respeto y no es necesario”.

Lea más: San José, tetracampeón

La nota firmada por el delegado de Olimpia, Carlos Alfaro, alude que para el club es importante tener dichos elementos para presentar el presupuesto ante la Comisión Directiva, así como para buscar auspiciantes.

En el escrito se apunta que Ochipinti manifestó en un programa radial que se “está discutiendo el Reglamento para el año siguiente, con uno de los Clubes, en cambio el Gerente General de la CPB, el Sr. Jorge Olmedo manifiesta que a fines de enero recién convocarían a los Clubes para la elaboración del Reglamento”.