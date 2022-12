Paraguay, sede de los Juegos OE 2024

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez; la primera Dama de la Nación, Silvana López Moreira de Abdo; y el ministro de Deportes, Diego Galeano encabezaron el acto protocolar donde se firmaron los documentos que dan inicio oficial al trabajo de organización de los Juegos.

El acto contó además con la presencia de la Presidenta y Directora Regional de Olimpiadas Especiales Latinoamérica, Claudia Echeverry; el presidente del Comité Olímpico Paraguayo, Camilo Pérez; y el presidente de Olimpiadas Especiales Paraguay, Luis Cáceres Brun.

“Estamos ante un evento que no va ser solo deportivo. Un evento que va más allá de eso. Un evento que probablemente el Paraguay aún no haya tenido la oportunidad de realizarlo. Al menos no con esta magnitud ni con este nivel de sensibilización social”, expresó el ministro de Deportes, Diego Galeano.

El Ministro agregó: “Lo que estamos haciendo es que ODESUR no haya sido solamente un evento esporádico en la historia del deporte paraguayo, sino que aparte de todo el apoyo para que ODESUR haya salido como salió, estamos abriendo una puerta y evitando que ya no se pueda cerrar: la puerta de los eventos deportivos en Paraguay”.

“Estos eventos deportivos en Paraguay, que empezaron con ODESUR, siguieron con los Juegos Escolares, llegan con los Juegos Latinoamericanos que firmamos hoy (ayer) y que también traerán los Juegos Panamericanos de la Juventud en el 2025; todo esto es una muestra contundente del importante apoyo al deporte”, destacó.

Claudia Echeverry, titular de OE para Latinoamérica expresó: “Es un sueño cumplido para los más de 400.000 atletas de Olimpiadas Especiales de Latinoamérica que han esperado este evento. Los Juegos representan no solo un evento deportivo si no una plataforma social de educación y sensibilización muy importante”.