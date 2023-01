Tenis: Novak, finalista en Adelaida a pesar de molestias físicas

Djokovic se impuso a Medvedev en dos sets, por 6-3, 6-4, en el partido de tenis que duró 1hora y 30 minutos.

Con respecto a la molestia física señaló” “No voy a hablar demasiado sobre ello porque no creo que sea apropiado. No quiero revelar mucho de lo que está ocurriendo. Sentí un tirón en el tendón de la corva y necesitaba un poco de tiempo médico. Después, cuando las pastillas hicieron efecto, me sentí bien”, aclara Novak. }

Agregó: “Veré cómo me siento cuando me levante mañana. No es la primera vez que experimentó esto, sé lo que tengo que hacer con mi equipo, con mi fisio. No tengo mucho tiempo, pero espero que vaya bien”.

Korda finalista. En cuanto al otro juego el estadounidense Sebastián Korda (22) se impuso al japonés Yoshihito Nishioka, 7-6 (7/5) y 1-0 por el retiro del nipón debido a una lesión en el muslo derecho.

Nosková vs. Sabalenka. La final femenina del certamen de Adelaida será entre la checa Linda Nosková (18) y la bielorrusa Aryna Sabalenka, que se impusieron a la tunecina Ons Jabeury a la rumana Irina-Camelia Begu, respectivamente.