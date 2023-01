Baloncesto: Verano con Liga 3x3

La celebración de los partidos en esta modalidad reducida del baloncesto, relativamente nueva, la implementó FIBA y es una obligación para las federaciones nacionales para que la vayan introduciendo en sus respectivos feudos.

Sobretodo, la importancia radica en la posibilidad de obtener recursos y cupos para certámenes internacionales, para los cuales, la federación nacional deberá organizar por lo menos tres eventos.

La Confederación Paraguaya de Básquetbol está analizando en organizar cuatro torneos este año. La que se realiza actualmente, la Liga de Verano y las de Otoño, Invierno y Primavera. La de Verano, en la rama femenina se jugará hasta el viernes. El sábado y domingo se prevén los compromisos de la rama varonil.

En la jornada inaugural debutaron cuatro equipos representando al Félix Pérez Cardozo, y otros son el Olimpia Queens, Sol de América, The City (Ciudad Nueva) y Suns.

Segunda fecha

Hoy se cumplirá la segunda fecha de partidos:

19:40 Suns vs. FPC Eduardo Aponte; 20:00 FPC Juan Pibe Ibarra vs. The City; 20:40 Sol de América vs. FPC Arnaldo López; 21:00 FPC Olimpia Queens vs. FPC Óscar Acosta.

Mañana, desde las 20:00 FPC Ibarra vs. FPC López, 20:40 FPC Acosta vs. FPC Aponte.

El viernes serán las semifinales, el juego por el tercer puesto y la gran final.