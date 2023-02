Fútbol de salón: Eliminatorias con mucha acción

Los resultados registrados por el torneo de fútbol de salón son:

Lea más: San Alberto se retira de las eliminatorias

Grupo 1: Remansito 1 - 2 Villa Hayes, Benjamín 5 - 0 Cerrito;

Grupo 2: Roque Alonso 5 - 3 Capiatá, Piquete Cue 0 - 2 Fernando de la Mora;

Grupo 4: Altos 1 - 4 Itacurubí, Tobatí 1 - 5 San Bernardino;

Grupo 7: Minga Guazú 1 - 3 Paranaense, juego de regularización;

Grupo 8: Puerto Casado 4 - 4 Amambay, Concepción 2 - 2 Horqueta;

Grupo 9: Santa Rosa del Aguaray 5 - 3 Santaní, San Pedro 12 - 1 Itacurubí;

Grupo 10: Ayolas 4 - 0 San Ignacio, San Juan Bautista 5 - 0 Santa Rosa Misiones.

Próximos juegos. Hoy tendrá actividad solo el Grupo 8: Concepción vs. Vallemí y Horqueta vs. Puerto Casado.

Mañana. Viernes con mucha acción:

Grupo 1: Benjamín Aceval vs. Villa Hayes, Cerrito vs. Remansito;

Grupo 2: Piquete Cue vs. Roque Alonso, Fernando de la Mora vs. Capiatá;

Grupo 4: Tobatí vs. Itacurubí de la Cordillera, San Bernardino vs. Altos;

Grupo 5: Caaguazú vs. Cnel. Oviedo, Repatriación vs. Natalicio Talavera;

Grupo 6: Itapé vs. San Juan Nepomuceno, Cnel. Martínez vs. Villarrica;

Grupo 7: Paranaense vs. Pte. Franco;

Grupo 9: San Pedro vs. Santa Rosa, Itacurubí vs. Santaní;

Grupo 10: Santa Rosa vs. Ayolas, San Ignacio vs. San Juan;

Grupo 11: Carmen del Paraná vs. Cambyretá, Cnel. Bogado vs. Bella Vista y Ma. Auxiliadora vs. Encarnación.