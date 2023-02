Escurra y Elsayed abren la serie por la Copa Davis

El segundo punto en disputa tendrá como protagonistas al mejor tenista nacional de la actualidad, Adolfo Daniel Vallejo (18 años y 730 del clasificatorio) y el segundo singlista local Mohamed Safwat (32 años y 666 del mundo), a continuación del primer singles.

El tercer punto en juego será el dobles, que enfrentará mañana a las duplas Dani Vallejo/Juan Borba contra Karim Mohamed Maamoun/Mohamed Safwat, desde las 4:30 de Paraguay. El siguiente punto enfrenta a los dos mejores de cada país, en este caso Vallejo ante Elsayed y terminan la serie Safwat con Escurra.

El equipo que resulte ganador obtendrá el derecho a competir con otras 11 naciones contra los perdedores de los play-offs del Grupo Mundial I septiembre.

El seleccionado nacional tiene como capitán 1 al experimentado en Copa Davis y gran representante del tenis paraguay a nivel mundial, Ramón Delgado, quien cuenta con el apoyo de Paulo Sergio Carvallo.

Grupo Mundial

Desde hoy y hasta el domingo se disputan eliminatorias clasificatorias en distintas divisiones.

En la élite hay doce eliminatorias, de la que saldrán doce equipos que se unirán en una fase de grupos a cuatro formaciones ya clasificadas (Canadá y Australia como campeón y subcampeón de 2022, España e Italia como invitadas).

Los duelos clasificatorios de Copa Davis pone frente a frente: Croacia vs. Austria, en Rijeka, Hungría vs. Francia, en Tababanya, Uzbekistán vs. Estados Unidos, en Taskhent, Alemania vs. Suiza, en Tréveris, Colombia vs. Gran Bretaña, en Cota, Noruega vs. Serbia, en Oslo, Chile vs. Kazajistán, en La Serena, Corea del Sur vs. Bélgica, en Seúl, Suecia vs. Bosnia, en Estocolmo, Países Bajos vs. Eslovaquia, en Groningen, Finlandia vs. Argentina, en Espoo, Portugal vs. República Checa, en Maia.