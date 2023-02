Fútbol de salón: Continuidad de la candente fase inicial

Las finales del torneo de fútbol de salón se disputarán en Caacupé como sede principal, subsedes Ypacaraí, Itauguá y Ñemby, del 2 al 11 de marzo próximos.

Lea más: La fiesta nacional del fútbol de salón

Un total de 20 seleccionados participarán de la etapa decisiva, los cuatro anfitriones y 16 más que surgirán de estas eliminatorias. El último campeón es Amambay, que consiguió su décima estrella en su propia casa, el año pasado.

Los partidos de mañana

Por el Grupo 6 animarán Itapé vs. Tebicuary y Villarrica vs. San Juan Nepomuceno.

Juegos de vuelta por el Grupo 7: Paranaense vs. Hernandarias. Presidente Franco sumará 2 puntos por W.O. de San Alberto, que desertó de las eliminatorias.

Grupo 11: Encarnación vs. Carmen del Paraná, Cambyretá vs. María Auxiliadora y Coronel Bogado vs. Capitán Miranda.

Los resultados del viernes

Una cantidad de juegos se desarrollaron el viernes, con estos resultados:

Grupo 1: Benjamín Aceval 1 - 4 Villa Hayes, Cerrito 6 - 4 Remansito;

Grupo 2: Piquete Cue 3 - 0 Mariano Roque Alonso, Fernando de la Mora 7 - 0 Capiatá;

Grupo 4: Tobatí 3 - 4 Itacurubí de la Cordillera, San Bernardino 1 - 1 Altos;

Grupo 5: Caaguazú 6 - 2 Coronel Oviedo, Repatriación 9 - 1 Natalicio Talavera;

Grupo 6: Itapé 3 - 2 San Juan Nepomuceno, Coronel Martínez 2 - 2 Villarrica;

Grupo 7: Paranaense 1 - 0 Presidente Franco;

Grupo 9: San Pedro del Ycuamandyyú 1 - 1 Santa Rosa del Aguaray, Itacurubí del Rosario 5 - 4 Santaní;

Grupo 10: Santa Rosa Misiones 0 - 3 Ayolas, San Ignacio 1 - 3 San Juan Bautista Misiones;

Grupo 11: Carmen del Paraná 8 - 1 Cambyretá, Coronel Bogado 5 - 4 Bella Vista Sur, María Auxiliadora 4 - 5 Encarnación.