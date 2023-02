Fútbol de salón: Concepción derrota al campeón

En un espectacular marco que presentó “Lengua Ragué”, la “V” azulada salió airosa en el Clásico del Norte del fútbol de salón, el sábado, ganando 2 a 0 al monarca 2022. El otro sorprendente animador de este grupo, Vallemí, igualó 2-2 en su visita a Horqueta.

* Clasificación: Vallemí 7 puntos, Concepción y Amambay 5, Horqueta 4, Puerto Casado 2.

La clasificación por grupos

Grupo 1: Villa Hayes 8 puntos, Benjamín Aceval 4, Remansito y Cerrito 2.

Grupo 2: Fdo. de la Mora 8 puntos, Piquete Cue 6, Roque Alonso 2, Capiatá 0.

Grupo 3: San Antonio 5 puntos, Villeta 3, Villa Elisa 2, Lambaré 0.

Grupo 4: Itacurubí 7 puntos, San Bernardino y Altos 6, Tobatí 1.

Grupo 5: Caaguazú 4 puntos, Repatriación y Cnel. Oviedo 2, Natalicio 0.

Grupo 6: Coronel Martínez y Villarrica 5 puntos, Tebicuary 4, Itapé 2, San Juan Nepomuceno 0.

Grupo 7: Paranaense 8 puntos, Presidente Franco 6, Hernandarias 4, Minga Guazú 2, San Alberto 0.

Grupo 9: San Pedro 7 puntos, Santa Rosa del Aguaray 5, Itacurubí del Rosario 4, Santaní 0.

Grupo 10: Ayolas 6 puntos, San Juan 4, San Ignacio 2, Santa Rosa Misiones 0.

Grupo 11: Carmen del Paraná y Encarnación 9 puntos, Bella Vista 6, María Auxiliadora y Capitán Miranda 4, Cambyretá y Coronel Bogado 2.

Juegos de hoy: Itapé vs. Tebicuary, Villarrica vs. S.J. Nepomuceno (Grupo 5); Paranaense vs. Hernandarias (7); Encarnación vs. Carmen del Paraná, Cambyretá vs. Ma. Auxiliadora, Cnel. Bogado vs. Cap. Miranda.