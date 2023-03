Squash: Trofeos en Argentina

Los cinco Juniors de Paraguay llegaron a las respectivas finales de sus categorías en el que se demostró la calidad en cada uno de los compromisos que disputaron los compatriotas, al igual que en otros torneos internacionales donde dejan en alto a nuestro país.

Ganadores:

Damián Casarino, campeón Sub 19 masculino. Fiorella Gatti fue campeona en la Sub 19 femenino. Nicole Krauch, campeona en la Sub 15 femenino.

Mientras que Andrés Acosta fue subcampeón en la Sub 15. Y Giuliana Cino, subcampeona en la Sub 13 unificado.

Acompañó, a la delegación el coach Gerardo Gatti.