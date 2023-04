Baloncesto: NBA y Torneo Apertura de la liga local

Por el certamen estadounidense, hoy confrontarán Toronto Raptors vs. Chicago Bulls (19:30 por ESPN y STAR+) por la Conferencia Este, mientras que por la Oeste jugarán Oklahoma City Thunder vs. New Orleans Pelicans (21:30 por ESPN y STAR+).

Los perdedores se despiden de la temporada de la NBA, mientras los ganadores jugarán contra el perdedor de los juegos de anoche: Miami Heats-Atlanta Hawks y Los Ángeles Lakers-Minnesota Timberwolves y Miami, respectivamente.

Primera fecha del Apertura

Los partidos del campeón Deportivo San José contra el benjamín Atlético Colegiales y Félix Pérez Cardozo vs. Olimpia Kings, romperán el fuego del Apertura mañana, desde las 19:30.

Los otros dos duelos para completar la fecha inaugural serán el viernes: Deportivo Campoalto vs. Colonias Gold y Sol de América vs. Libertad.