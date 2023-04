Asociación de Ajedrez Areguá organiza su primer torneo

La competencia será para jugadores menores y adultos. Para los primeros se habilitan las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 años, en tanto que para los más grandes habrá premios para ramas femenina y masculina.

Se jugará al sistema suizo, a siete rondas, con un límite de tiempo de 5 minutos por jugador.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo al teléfono 0982 874848, línea que también está habilitada para la remisión vía giro del costo de las anotaciones, que es de G. 30.000 por competidor.

Los creadores de esta entidad recibieron el apoyo de la Senatur (Secretaría Nacional de Turismo), que cedió su local en la capital del departamento Central para albergar el desarrollo del certamen.

En la ocasión habrá además una exposición de los tableros y juegos de ajedrez tallados en madera por el artesano aregüeño Del Rosario Barrios.