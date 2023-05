Baloncesto: Félix Pérez y Libertad completan la rueda

Félix Pérez marcha a mitad de tabla del torneo de baloncesto, con 9 unidades, mientras los liberteños suman 10.

Anoche se disputaban los otros tres partidos de la fecha. Sol de América jugaba en el “Luis Óscar Giagni” a Colonias Gold. Igualmente, Olimpia Kings hacía de local en el “Luis Fernández” de Ciudad Nueva recibiendo al benjamín Atlético Colegiales. Finalmente, el campeón vigente, Deportivo San José abrió las puertas del “León Condou” al Deportivo Campoalto.

Puntuaciones

Los “santos” encabezan el lote de competidores en la tabla de posiciones con 100% de efectividad en sus presentaciones, sumando 6 victorias. A continuación marcha Olimpia con 11 puntos, Libertad 10, Colonias Gold y Félix Pérez 9, Colegiales 8, Campoalto 7 y Sol de América 6.

Inicio de revanchas

El lunes se disputará íntegramente la primera fecha de las revanchas, con estos choques: Olimpia Kings vs. Félix Pérez Cardozo, Deportivo San José vs. Atlético Colegiales, Colonias Gold vs. Deportivo Campoalto y Libertad vs. Sol de América.