Hipismo: Sexta cita con el plus de FEI Challenge y Children

Ayer ya se iniciaron las actividades previas con la reunión técnica y la apertura de las áreas de entrenamiento del hipismo.

Lea más: Gran cita en el Club Hípico

Las categorías en competencia, desde las 8:00, serán:

Mini Escuela (0,30 metro); Escuela Menor y Mayor (060 a 0,90 metro); Children’s Bronce, Children B, Junior D, Amateur B, Senior D (1,00); Children’s Silver, Children A (1,10); Children’s Gold, Children (1,20); Challenge C, Junior C, Amateur A, Senior C (1,10); Challenge B, Junior B, Amateur, Senior B (1,20); Challenge A, Junior A, Senior A (1,30); Junior y Senior (1,40).

Las competencias se disputarán en las pistas de geotextil y de arena del Hípico, en el Barrio San Jorge de la capital.

Iván Tagle, reconocido diseñador de pistas argentino nuevamente se lucirá con los obstáculos para los saltos de esta nueva cita de los amantes del hipismo.