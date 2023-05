Primer torneo de la Asociación de Ajedrez Areguá será este domingo

La competencia será para jugadores menores y adultos. Para los primeros se habilitan las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 años, en tanto que para los más grandes habrá premios para las ramas femenina y masculina.

Se jugará al sistema suizo, a siete rondas, con un límite de tiempo de 5 minutos por jugador.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo al teléfono 0982 874848, línea que también está habilitada para la remisión vía giro del costo de las anotaciones, que es de G. 30.000 por competidor.

Los fundadores de la AAA recibieron el apoyo de la Senatur, que cedió su local en la capital del departamento Central para albergar el desarrollo del certamen.

El presidente de la primera comisión directiva provisoria de la AAA es Jason Sullivan, en tantro que el cargo de secretario recayó en Del Rosario Barrios. Los trámites para la personería jurídica están ya en proceso.

En ocasión del torneo del domingo, habrá además una exposición de tableros y juegos de ajedrez tallados en madera (guatambu, cedro, lapacho y otras especies) por el reconocido artesano aregüeño Del Rosario Barrios, a la vez dirigente de la AAA.

Coopera de manera activa con la nueva asociación un antiguo trabajador de los medios de comunicación, el reportero gráfico Alejandro Fretes (ex Diario Noticias y La Nación).