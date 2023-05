Gran cantidad de anotados para torneo inaugural de la Asociación de Ajedrez Areguá

La competencia será para ajedrecistas menores y adultos y los mismos podrán inscribirse hasta último momento, incluso en el local de juego, momentos antes del arranque de la competencia, según explicaron los organizadores.

Para los más pequeños se habilitarán las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 años, mientras que los adultos se dividirán en las ramas femenina y masculina. Habrá premios para todas ellas.

Se jugará al sistema suizo, a siete rondas, con un límite de tiempo de 10 minutos por jugador.

Los que deseen anotarse pueden hacerlo al teléfono 0982 874848, línea que también está habilitada para el envío de giros para cubrir el costo de la inscripción, que es de G. 30.000 por competidor.

Los fundadores de la AAA recibieron el apoyo de la Senatur, que cedió su local en Areguá para el desarrollo del certamen.

Directiva y exhibición

El presidente de la comisión directiva provisoria de la AAA es Jason Sullivan, siendo secretario Del Rosario Barrios. Los trámites para la personería jurídica están en proceso.

El domingo estarán en exposición tableros y juegos de ajedrez tallados en madera (guatambu, cedro, lapacho y otras especies) por el artesano aregüeño Del Rosario Barrios.