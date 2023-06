Futsal FIFA: Se inaugura hoy el torneo de Primera

Los partidos programados para hoy son los siguientes: Universidad Americana vs. San Gerónimo, en cancha de los universitarios; Gaspar Rodríguez de Francia vs. Coronel Escurra, en cancha del Deportivo Humaitá; Campo Alto vs. Presidente Hayes, en el polideportivo de Fernando de la Mora; Deportivo Santaní vs. Villa Virginia, en el polideportivo Municipal de Santaní y Filosofía UNA vs. Silvio Pettirossi, en territorio de los filósofos.

Tiene fecha libre el 3 de Mayo.

Preselección con amistosos

La preselección absoluta de futsal se prepara para la próxima cita ecuménica, a desarrollarse en el mes de enero del año próximo y Venezuela sería la sede de la Copa del Mundo.

Para ello, los albirrojos tienen dos partidos amistosos contra su par de Vietnam, el martes y el jueves. Los partidos están programados para las 21:00 en el polideportivo del Club Sol de América.