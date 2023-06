Fútbol de salón: Viernes con cinco juegos

Los cotejos de fútbol de salón son: Nuestra Señora de la Asunción vs. José Meza, cancha de Simón Bolívar; Atenas vs. Cerro Corá, en La Inmaculada; Atlético Occidental vs. Simón Bolívar, polideportivo de Benjamín Aceval; Fomento de Barrio Obrero vs. Zavala Cue, cancha de Fomento e Independiente de Barrio Obrero vs. La Cur (cancha a confirmar).

Lea más: Cumplidas tres fechas de oro

Anoche iniciaban la disputa de la fecha: La Merced vs. 29 de Septiembre, 12 de Junio vs. San Antonio y Capiatá FC vs. Artemios FC.

* Posiciones. Serie A: La Cur y 29 de Septiembre 5 puntos, José Meza, Independiente y Cerro Corá 4, Atenas 2, NSA y La Merced 0.

Serie B: Simón Bolívar 6 puntos, Fomento y Zavala Cue 4, San Antonio, Occidental y 12 de Junio 3, Capiatá 1 y Artemios 0.