Libertadores de futsal: A semifinales contra brasileñas

Las Yakas aguantaron el primer tiempo del cotejo de futsal FIFA, logrando el transitorio empate de 0-0, pero en la complementaria fueron rebasadas por las argentinas, que llegaron a los goles rápidamente, a los 1′ por medio de Tamara Arario, a los 5′ con tanto de Angely Camargo. En el tramo final del cotejo las azulgranas estiraron ventaja merced al doblete de Juana Fonseca, a los 13′ y 15′.

En la fecha hay jornada de descanso, y los partidos posicionales y las semifinales se disputarán mañana, en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

Stein vs. Ysaty. En cuanto al rival de “semis”, las brasileñas cascavelenses lograron furibundas goleadas en tres presentaciones, con un 6-0 sobre Peñarol, 11-0 a Valdivia de Chile, 14-0 a Kapital Soccer de Colombia y por la mínima diferencia a Always Ready de Bolivia.

Por su parte, las paraguayas vencieron en el debut 5-1 a Pumas de Venezuela, 4-2 a Marte de Perú y 3-2 a Santo Domingo de Ecuador.

* Programa para mañana. Mañana se jugarán los partidos por el 7°, 8°, 9° y 10° puestos, además de las semifinales entre San Lorenzo de Almagro vs. Always Ready, y de fondo, Exa Ysaty vs. Stein Cascavel.

El domingo culmina el evento, con los partidos por los puestos 3°, 4°, 5° y 6°, y de fondo la gran final.