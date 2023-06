Lanzan torneo de ajedrez por los 295 años de Itauguá

El lanzamiento del evento, que también lleva el nombre de “295 aniversario de la Fundación de Itauguá” es organizado por el Club de Ajedrez Itauguá, con el apoyo de la Municipalidad de la ciudad, bajo el lema “Mi bandera es el Ñandutí”.

Itauguá fue fundada el 27 de junio de 1728.

El lanzamiento programado para mañana será en el local del Olimpo Hotel & Suites de Itauguá, local que apoya la iniciativa.

La competencia también se denomina “Campeonato Nacional Infanto Juvenil Impar”, dado que las categorías habilitadas son Sub 7, Sub 9, Sub, 11, Sub 13, Su 15 y Sub 17 años.

En el certamen será posible obtener puntos para en ránking Elo, que es el escalafón oficial internacional en este deporte.

Para obtener mayores detalles y formalizar las inscripciones, el número de teléfono habilitado por la organización es el 0971 550930.