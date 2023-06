Conmebol de Futsal: Peligra clasificación de la U17

En cuanto al juego de ayer, Robert Gamarra puso el 1-1 contra los petroleros ya en el segundo tiempo, pero luego vinieron los dos goles para la victoria venezolana en el juego de futsal FIFA.

*Posiciones. Grupo A: Venezuela 9 puntos (clasificada), Colombia 6 (+2), Paraguay 4 (-1), Chile 3, Bolivia 1. Grupo B: Brasil y Argentina 9 puntos (clasificados, Ecuador y Uruguay 3, Perú 0.

* Juegos de hoy: 12:00 Uruguay vs. Perú, 14:00 Venezuela vs. Bolivia, 16:00 Brasil vs. Argentina, 18:00 Paraguay vs. Colombia. Estadio: Polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo.

Paraguay vs. Francia

La selección paraguaya Absoluta disputará esta noche el primero de los dos amistosos programados contra Francia.

La representación francesa nos visita en el marco de los preparativos para el Mundial 2024.

El juego de esta noche será a las 21:00 en el SND Arena.

El otro partido será el sábado, en el mismo escenario y horario. Entrada libre y gratuita.