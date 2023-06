Fútbol de salón: Dos partidos por la sexta

Mañana se completa la fecha. Zavalas Cué recibe a Simón Bolívar en el polideportivo de Fernando de la Mora por esta jornada del fútbol de salón.

Lea más: Bolívar y “29″ siguen invictos y punteros

Fomento de Barrio Obrero abre sus puertas al 12 de Junio.

La Cur enfrentará a José Meza en cancha de Star’s Club.

Deportivo Atenas oficiará de local en el Colegio la Inmaculada para jugar contra Nuestra Señora.

El puntero 29 de Septiembre tiene como rival a Cerro Corá e Independiente de Barrio Obrero a La Merced, en partidos con escenarios a confirmar.

Divisional B

La Divisional B presenta esta cartelera para hoy.

Desde las 20:00, Antequera vs. Fénix, CCT vs. 3 Bocas y VHP vs. Sport Canadi en cancha del 3 de Febrero.

En el Santo Domingo de Guzmán juegan: Villeta vs. Sancho y Sto. Domingo v s. M. City, a partir de las 20:30.