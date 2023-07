Delegación nacional de ajedrez, rumbo a Ecuador

Los integrantes de la comitiva ganaron en abril pasado el derecho de representar a Paraguay al ser campeones nacionales en sus respectivas categorías.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

Orden de nuestros representantes. Rodolfo Cantero competirá en la categoría Sub 2300 de Elo; mientras que Ernesto Barrientos competirá en la categoría Sub 2000 de Elo; y en la categoría Sub 1700 de Elo, Osmar Gómez será nuestro representante.

La WCM Paula Oviedo entrará en competencia en la categoría Femenina Sub 2000 de Elo; por su parte Shirley Muñoz competirá en la categoría Femenina Sub 1700 de Elo.

En cuanto a los participantes, podrán competir todos los jugadores y jugadoras avalados por su respectiva Federación miembro de la Confederación de Ajedrez para América.

Bachmann, trofeo en Brasil

El GM paraguayo Axel Bachmann se consagró campeón en el torneo de Caioba, Brasil.

Axel ganó este importante certamen como parte de su preparación para la Copa del Mundo, que se llevará a cabo a finales de julio en Azerbaiyán.

El GM Neuris Delgado también subió al podio en el tercer lugar del torneo, a tan solo medio punto de Axel, sumando 9 puntos de ELO.