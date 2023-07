Bélgica gana 2-1 a España en la Copa Hopman

España arrancó el torneo perdiendo 2-1 contra Bélgica. Alcaraz arrancó su presencia en el torneo con remontada y triunfo ante el belga David Goffin (111º) , al que superó 4/6, 6/4 y 10/8.

Antes, su compañera de equipo, Rebeka Masarova (72ª), había perdido ante Elise Mertens (30ª) por 7/6 (2), 2/6 y 10-5. Con empate 1-1, el partido de dobles mixtos era clave y allí la dupla belga Mertens/Goffin venció a Masarova/Alcaraz por un claro 6/3 y 6/1.

Pero más allá de los resultados, la simple presencia de Alcaraz en Niza ya generaba gran expectación. Unas horas antes de su partido compareció ante la prensa, cinco días después de su gran triunfo en Wimbledon, ganando en la final en cinco sets a Novak Djokovic.

“Aún no me creo que haya ganado Wimbledon y que haya derrotado a Novak. Llevará aún varios días para que me lo crea”, declaró el prodigio español.