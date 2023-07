Fútbol de salón: Remansito en sociedad

Sportivo José Meza, anfitrión del evento, recibirá a equipos de Brasil, Uruguay (2) y Chile para el certamen de fútbol de salón.

Remansito es campeón de la División Nacional, mientras José Meza es el monarca de la Copa de Oro.

Nueva fecha de oro

Esta noche arranca la sexta fecha de la Copa de Oro, que ya tiene a tres clasificados para las semifinales: Simón Bolívar, 29 de Septiembre y Fomento de Barrio Obrero.

Por la Serie B, Bolívar medirá a Zavalas Cué en el polideportivo “Luis Óscar Gianni” de Sol de América. Atlético Occidental lleva a Benjamín Aceval a Capiatá FC. Artemios hará de local frente a San Antonio en el Fomento, y finalmente, 12 de Junio juega contra Fomento en la Seccional 5.

Por el Grupo A mañana juegan: José Meza con Centro de Urbanización y Recreo (CUR), Nuestra Señora de la Asunción vs. Atenas, Cerro Cora vs. 29 de Setiembre y La Merced vs Independiente de Barrio Obrero.